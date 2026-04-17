Zur Weltpremier vor wenigen Tagen hatte VW für den ID.3 Neo einen Basispreis von unter 34.000 Euro in Aussicht gestellt. Jetzt kann das überarbeitete Kompaktmodell konfiguriert werden - zu Listenpreisen ab 33.995 Euro. Mit der bekannten "ID.-Kaufprämie" wird der Wagen aber noch etwas günstiger. Die Listenpreise von 33.995 Euro für den grundlegend überarbeiteten ID.3 Neo bedeuten somit nur einen geringfügigen Aufschlag zum "alten" ID.3, der bisher ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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