Mit Volkswagen hat ein weiterer Autohersteller den Start eines V2G-Angebots noch in diesem Jahr in Deutschland angekündigt. Zusammen mit der hauseigenen Energiemarke Elli soll es noch in diesem Jahr möglich werden, den Strom aus der Batterie aktueller E-Autos von VW ins öffentliche Stromnetz zurückzuspeisen und damit Kosten zu senken. Bidirektionales Laden und vor allem seine Unterkategorie Vehicle to Grid (V2G) gilt als Schlüsselelement der Energiewende: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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