© Foto: picture alliance / Geisler-Fotopress | Christoph Hardt/Geisler-FotopresDen Anteilen der in den vergangenen Wochen verlustgeplagten Dt. Telekom ist am Donnerstag ein Intraday-Reversal gelungen. Damit könnte eine Erholung starten. Telekom-Aktie: Erst der Nacken-, dann ein Gegenschlag Nach einem starken Jahresauftakt setzten bei der Aktie der Deutschen Telekom in den vergangenen Wochen empfindliche Gewinnmitnahmen ein, welche die bislang erfolgreiche Bilanz erheblich eingetrübt haben. Am Montag sorgte dann ein negativer Analystenkommentar der US-Großbank JP Morgan für weiteren Ärger und eine Verschärfung der Korrektur - mit der 200-Tage-Linie wurde eine wichtige charttechnische Unterstützung aufgegeben. In den darauffolgenden Tagen deutete alles auf fortgesetzte …Den vollständigen Artikel lesen
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