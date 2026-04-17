Köln - Wirtschaftsforscher sehen die deutsche Wirtschaft in einer langwierigen Krise wie seit Jahrzehnten nicht mehr. «Seit Jahren schlafwandeln wir von einem Wirtschaftsschock in den nächsten, zwischenzeitliche Hoffnungsschimmer verschwinden», sagte Michael Grömling vom Institut der deutschen Wirtschaft (IW) der Deutschen Presse-Agentur in Köln nach Vorlage einer Konjunkturumfrage unter 1000 Unternehmen. Darüber hatte zuvor die «Bild» berichtet. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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