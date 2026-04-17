Nach der Teilnahme von RENK an der mwb research German Select-Konferenz hat das Unternehmen seine Equity-Story bekräftigt, insbesondere der strukturell hohe Aftermarket-Anteil (>50% langfristig (mwb Schätzung) im vgl. zu ~36% für das Geschäftsjahr 2025), welcher ein widerstandsfähigeres Ertragsprofil unterstützt. Die operative Entwicklung ist solide mit einer angestrebten adj. EBIT-Marge von über 20% und einer starken Sichtbarkeit, die durch einen Auftragsbestand von über 6,7 Mrd. EUR (5x LTM-Umsatz) gestützt wird. Allerdings ist die aktuelle Bewertung abhängig von einer anhaltenden Nachfrage bis in die 2030er Jahre, wo wir Risiken sehen, dass ein Zyklus zunehmend vom Markt unterschätzt wird. HALTEN, Kursziel unverändert bei 53,00 EUR. Eine Aufzeichnung kann hier angesehen werden: https://research-hub.de/videos. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/renk-group-ag
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