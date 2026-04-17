Die ITM Power-Aktie geht dieser Tage völlig durch die Decke. Nachdem der Kurs des britischen Wasserstoffunternehmens bereits in den letzten fünf Handelstagen um +25% zugelegt hat, schießt er am Freitagmorgen um atemberaubende +45% in die Höhe. Was treibt diese Wasserstoffrakete immer weiter in den Himmel und sollten Anleger jetzt noch kaufen? Einstieg Großbritanniens Vor ziemlich genau einer Woche machte ITM Power mit der Ankündigung Schlagzeilen, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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