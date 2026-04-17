Die Netflix-Aktie ist am Freitagmorgen mit einem Kurseinbruch von -9% der schwächste Wert unter den großen US-Unternehmen. Was drückt auf den Kurs des Streaming-Riesen und sollten Anleger die Gelegenheit für einen Kauf nutzen? Starke Quartalszahlen Netflix legte gestern Abend die Zahlen für das vergangene und die Prognosen für das laufende Quartal vor. Und wie es bei Technologieunternehmen so ist, interessierte sich die Börse wenig für starke Vergangenheitszahlen, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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