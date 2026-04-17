Die TH Köln hat einen mobilen Latentwärmespeicher entwickelt. In einem Pilotprojekt speichert dieser Wärme aus Deponiegas-Blockheizkraftwerken und transportiert sie zu einem Berufskolleg. Pro Ladung spart das 250 Liter Heizöl. Die Wärmewende in ländlichen Regionen steht oft vor der Herausforderung, dass industrielle Wärmequellen und potenzielle Abnehmer räumlich weit voneinander entfernt liegen. Hier setzt das Verbundprojekt Wärmeengel an und entwickelt im Oberbergischen Kreis eine Lösung. Abwärme ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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