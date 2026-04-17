EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: AMAG Austria Metall AG
/ Veröffentlichung gem. § 119 Abs. 9 BörseG
AMAG Austria Metall AG
Ranshofen, FN 310593f
ISIN AT00000AMAG3
Ermächtigung zum Rückerwerb und zur Wiederveräußerung eigener Aktien
In der am 16. April 2026 abgehaltenen 15. ordentlichen Hauptversammlung wurde der Vorstand ermächtigt:
17.04.2026 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|AMAG Austria Metall AG
|Lamprechtshausener Straße 61
|5282 Ranshofen
|Österreich
|Internet:
|www.amag-al4u.com
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2310228 17.04.2026 CET/CEST
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