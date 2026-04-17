FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:
Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 17.04.2026 - 11.00 am
- BARCLAYS RAISES INTERTEK PRICE TARGET TO 5902 (5630) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS DUNELM GROUP PRICE TARGET TO 1350 (1425) PENCE - 'BUY' - BERNSTEIN RAISES TESCO PRICE TARGET TO 520 (490) PENCE - 'OUTPERFORM' - CITIGROUP RAISES AJ BELL PRICE TARGET TO 500 (445) PENCE - 'SELL' - CITIGROUP RAISES STANDARD LIFE PRICE TARGET TO 840 (769) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK CUTS ASHMORE GROUP PRICE TARGET TO 145 (150) PENCE - 'SELL' - DEUTSCHE BANK RAISES MITIE GROUP PRICE TARGET TO 195 (190) PENCE - 'BUY' - EXANE BNP CUTS SHELL TO 'NEUTRAL' (OUTPERFORM) - EXANE BNP RAISES BP TO 'OUTPERFORM' (NEUTRAL) - GOLDMAN RAISES MITIE GROUP PRICE TARGET TO 240 (235) PENCE - 'BUY' - INVESTEC CUTS TAYLOR WIMPEY TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 81 (111) PENCE - JEFFERIES CUTS DUNELM GROUP PRICE TARGET TO 1041 (1075) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS EASYJET PRICE TARGET TO 340 (350) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES TESCO PRICE TARGET TO 500 (480) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES WISE PRICE TARGET TO 1260 (1225) PENCE - 'OVERWEIGHT' - KEPLER CHEUVREUX RAISES RECKITT TO 'BUY' (HOLD) - MORGAN STANLEY RAISES BAE SYSTEMS PRICE TARGET TO 2662 (2342) PENCE - 'OVERWEIGHT' - RBC CUTS EASYJET PRICE TARGET TO 415 (440) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC CUTS HAYS PRICE TARGET TO 60 (65) PENCE - 'OUTPERFORM'
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