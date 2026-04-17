Silber-Schock?: Trotz Defizit drohen 2026 wilde Schwankungen statt neuer Rekorde

Anzeige / Werbung

Der Silbermarkt bleibt angespannt, doch neue Rekorde sind laut Bloomberg nicht ausgemacht. Statt eines geradlinigen Anstiegs könnten 2026 vor allem starke Ausschläge und eine zähe Seitwärtsphase dominieren.

Silber bleibt 2026 einer der spannendsten, aber auch nervösesten Rohstoffmärkte überhaupt. Zwar steuert der Markt weiter auf ein Angebotsdefizit zu, doch genau das reicht laut Bloomberg Intelligence offenbar nicht automatisch für neue Rekordstände.

Statt eines geradlinigen Anstiegs könnte Silber nun in eine Phase eintreten, die von hoher Volatilität, zäher Preisbildung und heftigen Richtungswechseln geprägt ist. Besonders interessant ist dabei: Hohe Preise selbst könnten beginnen, Angebot und Nachfrage so zu verändern, dass der Markt sich eher in einer breiten Spanne einpendelt, statt sofort wieder Richtung Januar-Hoch zu marschieren.

Kommt also der nächste große Schub bei Silber - oder erst einmal ein wilder Zickzack-Markt?

Jetzt die wichtigsten Rohstoff-News direkt ins Postfach!

Folgen Sie Goldinvest.de auf X (Twitter)!



Risikohinweis & Disclaimer

I. Informationsfunktion und Haftungsausschluss

Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und ersetzen keine individuelle, fachkundige Anlageberatung. Es handelt sich nicht um Finanzanalysen oder Verkaufsangebote, noch liegt eine Handlungsaufforderung zum Kauf bzw. Verkauf von Wertpapieren vor. Entscheidungen, die auf Basis der veröffentlichten Informationen getroffen werden, erfolgen vollständig auf eigene Gefahr. Zwischen der GOLDINVEST Consulting GmbH und den Lesern bzw. Nutzern entsteht kein vertragliches Verhältnis, da sich unsere Informationen ausschließlich auf das Unternehmen und nicht auf persönliche Anlageentscheidungen beziehen.

II. Risikoaufklärung

Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Trotz sorgfältiger Recherche übernimmt die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren keine Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie bezüglich Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der veröffentlichten Informationen. Bitte beachten Sie auch unsere weiteren Nutzungshinweise.

III. Interessenkonflikte

Gemäß §34b WpHG und §48f Abs. 5 BörseG (Österreich) weisen wir darauf hin, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH sowie ihre Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter Aktien der oben genannten Unternehmen halten. Zudem besteht ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag zwischen diesen Unternehmen und der GOLDINVEST Consulting GmbH, und es ist möglich, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH jederzeit Aktien dieser Unternehmen kauft oder verkauft. Diese Umstände können zu Interessenkonflikten führen, da die oben genannten Unternehmen die GOLDINVEST Consulting GmbH für die Berichterstattung entlohnen.

Enthaltene Werte: 143235292,CA1568281051,CA74275P1071