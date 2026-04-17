Der US-Kaffee-Gigant Starbucks steht vor einer neuen Ära, die Anlegern endlich wieder schmecken könnte. Lange Zeit sorgte das China-Geschäft für Sorgenfalten bei den Anlegern, doch nun wendet sich das Blatt fundamental. Die Experten von Jefferies haben die Aktie hochgestuft und sehen ein klares Ende der Durststrecke.Die Experten von Jefferies haben die Aktie von "Underperform" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel auf 92 Dollar angehoben. Der wichtigste Hebel für die neue Stabilität ist der radikale ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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