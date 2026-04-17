Auf den ersten Blick offenbaren die Aussagen von Commerzbank-CEO Bettina Orlopp von dieser Woche wenig Neues zum Übernahmekampf gegen die UniCredit. Die Fronten scheinen weiter verhärtet. Doch das könnte täuschen. Womöglich passiert in den kommenden Monaten doch mehr als gedacht.Die UniCredit wird am 4. Mai im Rahmen einer außerordentlichen Hauptversammlung neue Aktien ausgeben, um für das danach geplante Tauschangebot an die Commerzbank-Aktionäre ausreichend Papiere zur Hand zu haben. Bei einer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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