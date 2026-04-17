Ein konstruktiveres, aber nach wie vor unsicheres Umfeld: Die Ölpreise sinken, doch die Märkte bleiben trotz anhaltender Unsicherheit stabil. Die Teuerung wird durch die Energiekosten angeheizt, doch die Kerninflation bleibt weitgehend unter Kontrolle. Von Jean-Christoph Rochat, CIO, Banque Heritage Nachdem der Monat März von einer deutlichen Eskalation der Spannungen im Nahen Osten geprägt war, hat die Ankündigung eines Waffenstillstands zwischen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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