Im März kam es zu einer Marktbelebung auf dem PV-Markt. Trotz positiver Vorzeichen sollte die PV-Branche nach Ansicht des Photovoltaik-Großhändlers EWS jetzt nicht die gleichen Fehler wie 2022 machen, als sich der Markt aufgrund von Hamsterkäufen überhitzte. Beim Photovoltaik-Zubau in Deutschland geht es wieder aufwärts - wenn auch nicht auf dem Level, der laut gesetzlich vorgegebenem Zubaupfad erforderlich wäre. Eine Auswertung des Photovoltaik-Großhändlers EWS kommt auf einen Ausbau der Photovoltaik ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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