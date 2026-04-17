Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Die Commerzbank AG (ISIN DE000CBK1001/ WKN CBK100) bringt einen neuen Öffentlichen Pfandbrief (ISIN US91282CQG95/ WKN A4ESMB) mit einem Volumen von bis zu 500 Millionen Euro auf den Markt, so die Börse Stuttgart.Der Kupon betrage 2,875% pro Jahr und werde einmal jährlich ausgeschüttet. Die erste Zinszahlung sei für den 16. April 2027 vorgesehen, das Laufzeitende sei am 16. April 2029. Die Anleihe sei ab einem Nominalwert von 1.000 Euro handelbar. Der aktuelle Kurs liege bei rund 99,95% (Stand: 15.04.2026), die Rendite bis zur Fälligkeit betrage aktuell etwa 2,89%. Moody's bewerte den Pfandbrief mit dem Höchstrating Aaa. (News vom 16.04.2026) (17.04.2026/alc/n/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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