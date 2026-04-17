© Foto: Johan Nilsson / TT - picture alliance / TT NYHETSBYRÅNCostco erhöht die Dividende deutlich. Doch Investoren schauen auf etwas anderes. Warum Benzinpreise plötzlich zum Kurstreiber werden.Der US-Einzelhändler Costco erhöht seine Dividende deutlich. Doch an der Börse sorgt vor allem ein anderer Faktor für Aufmerksamkeit. Dividende steigt kräftig - Rendite bleibt niedrig Costco steigert seine Quartalsdividende um 13 Prozent auf 1,47 US-Dollar je Aktie nach zuvor 1,30 US-Dollar. Die Auszahlung erfolgt am 15. Mai an Aktionäre mit dem Stichtag 1. Mai. Trotz dieses deutlichen Anstiegs reagiert die Aktie kaum. Sie notiert vorbörslich bei rund 990,85 US-Dollar und hat seit Jahresbeginn etwa 15 Prozent zugelegt. Damit schlägt sie den breiten Markt …Den vollständigen Artikel lesen
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