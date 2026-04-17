Auf der Vehicle-to-Grid-Konferenz in Münster zeigte sich: Erste Geschäftsmodelle entstehen und die Regulierung verbessert sich. Für den breiten Marktdurchbruch fehlen jedoch weiterhin einheitliche Standards und einfache Kundenlösungen. Vehicle-to-Grid (V2G) kommt voran, doch bis zur breiten Marktreife dürfte es noch mehrere Jahre dauern. Das wurde auf der fünften Vehicle-2-Grid-Konferenz in Münster deutlich, zu der sich mehr als 100 Teilnehmer aus Industrie, Forschung und Energiewirtschaft trafen. Jan Figgener, Co-Organisator der Konferenz und Senior Visiting Researcher an der RWTH Aachen, ordnete ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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