Stanford - Laut dem vom Institut für menschenzentrierte künstliche Intelligenz der Stanford University veröffentlichten "AI Index Report 2026" liegt die Schweiz weltweit an der Spitze, was die Zahl der KI-Forscher und -Entwickler pro Kopf angeht. Doch Talente allein sind nicht alles: Der Bericht stellt fest, dass die Investitionen in Schweizer Startups hinter den weltweit und europaweit führenden Ländern zurückbleiben, obwohl die Nutzung von KI bei ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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