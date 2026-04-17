Bern - Die BLS ist im vergangenen Jahr trotz einem Passagierrekord in die roten Zahlen gefahren. Unter dem Strich musste die Bahngesellschaft einen Verlust nach Minderheiten von 10,3 Millionen Franken hinnehmen, nachdem sie im Vorjahr noch einen Gewinn von 23,6 Millionen Franken erzielt hatte. Der Bahnbetrieb habe 2025 mit weniger öffentlichen Mitteln bewältigt werden müssen, schrieb das Unternehmen in einem Communiqué vom Freitag. Bund und Kantone ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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