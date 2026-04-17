Baar - Die Finanzierungsplattform CONDA.ch hat ihre zweite Crowdinvesting-Runde abgeschlossen. Die Mittel sollen insbesondere in den Ausbau der Plattform sowie in den verstärkten Einsatz von Künstlicher Intelligenz fliessen. Mehr als 300 Investorinnen und Investoren aus der eigenen Community beteiligten sich und übertrafen das ursprüngliche Finanzierungsziel deutlich. CONDA.ch gehört zu 90 Prozent der Braingelist AG, einer Holding, die Beteiligungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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