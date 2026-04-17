LCP Delta hat in einer Studie analysiert, welchen Beitrag Langzeit-Batteriespeicher innerhalb der Kapazitätsausschreibungen zur Versorgungssicherheit leisten können. Dabei geht es auch um den wirtschaftlichen Vergleich mit Gaskraftwerken und letztendlich die entstehenden Kosten für die Allgemeinheit. Es geht den Autoren jedoch explizit nicht darum, komplett auf neue Gaskraftwerke zu verzichten. Die Diskussionen über die Kapazitätsausschreibungen sind in vollem Gange. Die EU-Kommission hatte Deutschland bereits im Januar 2026 genehmigt, noch in diesem Jahr zwölf Gigawatt an neuen Kapazitäten klimaneutral ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 pv magazine Deutschland