Zug - Staynex, eine in Singapur ansässige, KI-gestützte Web3-Reiseplattform unter dem Vorsitz von Jeff Hoffman, dem Gründer von Priceline und Booking Holdings, hat die vollständige Übernahme von Sleap.io bekanntgegeben, ein in Zug ansässiges Unternehmen für Hotelbuchungstechnologie - dies im Rahmen einer Transaktion im Wert von 12,8 Millionen Euro (15 Millionen Dollar). Im Rahmen der Transaktion werden die Buchungsplattform, die operativen Kapazitäten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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