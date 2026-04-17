Die Volkswagentocher Elli stellt ein V2G-Angebot aus E-Fahrzeug, App, Stromtarif, Smart Meter und Wallbox zusammen. Damit sollen Kund:innen die Möglichkeit haben, mit der Batterie ihres E-Autos am Strommarkt teilzunehmen. Volkswagen bereitet gemeinsam mit Elli, der Energiemarke des Volkswagen Konzerns, den Marktstart eines Vehicle-to-Grid-Angebots (V2G) für Privatkund:innen in Deutschland vor. Ab dem vierten Quartal 2026 können diese ihre Elektrofahrzeuge dann nicht nur laden, sondern aktiv in das ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Solarserver