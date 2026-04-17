© Foto: Richard Drew/AP/dpaOpenAI will 30 Milliarden US-Dollar in Cerebras investieren und möchte damit die Abhängigkeit von Chips von Nvidia verringern.Das von Microsoft unterstützte Unternehmen OpenAI hat sich laut einem Bericht von The Information, bereit erklärt, Cerebras in den nächsten drei Jahren mehr als 20 Milliarden Dollar für Server zu zahlen, die mit Chips des Unternehmens ausgestattet sind. Der Deal, der doppelt so hoch ist wie der bisher für diesen Kauf vorgesehene Betrag, dürfte die Abhängigkeit von Chips von Nvidia verringern und möglicherweise die Rechenkosten von OpenAI senken. Im Rahmen der Vereinbarung erhält OpenAI Optionsscheine für Aktien von Cerebras, wie zwei Quellen gegenüber The Information …Den vollständigen Artikel lesen
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