Nel ASA steht vor einem strukturellen Problem: Die Nachfrage wächst, doch die Umsätze bleiben deutlich hinter den Erwartungen zurück. Sinkende Erlöse, hoher Cashburn und skeptische Analysten erhöhen den Druck vor den Quartalszahlen weiter. Hoffnung setzt das Unternehmen auf neue Technologien und Fördergelder, doch entscheidend wird sein, ob sich der Auftragsbestand künftig endlich in reale Umsätze verwandelt.Viel Nachfrage, wenig Umsatz: Das ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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