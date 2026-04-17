Voltvera aus Münster ist auf Batteriespeicher in der Industrie spezialisiert. Das Energie-Start-Up hat vier Hebel identifiziert, die die Stromkosten deutscher Unternehmen senken und den Energiebezug flexibilisieren. Steigende und volatile Strompreise erhöhen laut Voltvera den wirtschaftlichen Druck auf energieintensive Unternehmen. Gleichzeitig wächst das Angebot an Lösungen, die diesem Druck konkret begegnen. Industrielle Batteriespeicher gehören heute dazu - nicht als Zukunftstechnologie, sondern ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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