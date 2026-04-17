Zwölf Millionen Schweizer Franken Förderung stehen für energie- und ressourceneffiziente Industrieprozesse zur Verfügung, wozu auch das Recycling von Solarmodulen und Batterien zählt. Die Bewerbungsfrist für Konsortien läuft bis zum 30. Juni. Das Schweizer Bundesamt für Energie hat gemeinsam mit dem Bundesamt für Umwelt die erste Ausschreibung für sein Förderinstrument "SWEETER" gestartet. Die Abkürzung steht für «SWiss research for the EnErgy Transition and Emissions Reduction» und soll zum Erreichen der Energiestrategie 2050 und den langfristigen Klimazielen beitragen. Es sind fortlaufend Ausschreibungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 pv magazine Deutschland