© Foto: KI-generiertes Symbolbild (ChatGPT).Die Aktie von Halbleiterhersteller AMD hat sich in den vergangenen Tagen stark erholt, am Donnerstag gelang sogar ein neues Allzeithoch. Wie viel Luft ist noch? AMD-Aktie schießt noch vor Nvidia auf neue Allzeithochs Angetrieben von starken Quartalszahlen wie denen von ASML und Taiwan Semiconductor und erneuter KI-Begeisterung konnte die Aktie von Halbleiterentwickler AMD in den vergangenen Tagen eine beeindruckende Rallye auf das Börsenparkett zaubern. Die Anteile feuerten sich ausgehend von einem charttechnischen Boden bei rund 200 US-Dollar um fast 40 Prozent. Damit gelang ihnen einen Ausbruch über frühere Hochs sowie neue Rekordnotierungen, die in der technischen Analyse als starke …Den vollständigen Artikel lesen
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