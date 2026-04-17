Wie stark Wärmepumpen künftig die Stromnetze belasten und welches Potenzial ein flexibler Betrieb bietet, zeigt eine neue Studie des Fraunhofer-Instituts für Energiewirtschaft und Energiesystemtechnik IEE. Auf Basis umfangreicher Messdaten und Simulationen haben die Forscher:innen des Fraunhofer IEE erstmals belastbare Tageslastprofile und Gleichzeitigkeitsfaktoren für Wärmepumpenkollektive abgeleitet. Die Ergebnisse sollen eine realistischere Bewertung von Lastspitzen - insbesondere an kalten Tagen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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