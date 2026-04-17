Renault bietet seinen Retro-Stromer R4 in Deutschland nun auch mit einem großen Stoff-Faltdach an, das elektrisch betrieben wird. Damit wollen die Franzosen unter der Bezeichnung "Plein Sud" ("Richtung Süden") ein echtes Open-Air-Erlebnis bieten. Der 2025 eingeführte R4 und in voller Länge Renault 4 E-Tech Electric genannte Elektro-Kleinwagen nimmt einige optische Anleihen beim Ur-R4, der zwischen 1961 und 1994 über acht Millionen Mal gebaut wurde. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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