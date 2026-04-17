Den Abverkauf nach dem Ausbruch des Iran-Kriegs hat die Siemens-Aktie mittlerweile hinter sich gelassen. Vielmehr hat seit Anfang April eine rasante Erholung eingesetzt. Am Freitag gab es nun Neuigkeiten hinsichtlich einer möglichen Abspaltung der Tochter Siemens Healthineers. Hier könnte bald der nächste Schritt erfolgen.Siemens hat der Zeitplan für die Abspaltung des Medizintechnikkonzerns konkretisiert. Bei der nächsten Hauptversammlung, die im Februar 2027 stattfinden dürfte, sollen die Anleger ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär