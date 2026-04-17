Frankfurt - Der Kurs des Bitcoin hat am Freitag weiter zugelegt und den höchsten Stand seit mehr als zwei Monaten erreicht. Die älteste und bekannteste Kryptowährung kostete auf der Handelsplattform Bitstamp zeitweise 76.372 US-Dollar und damit so viel wie seit Anfang Februar nicht mehr. Am frühen Nachmittag wurde der Bitcoin wieder etwas tiefer bei 75.700 Dollar gehandelt. Zuletzt hat die Hoffnung auf ein Ende des Iran-Kriegs die Risikofreude der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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