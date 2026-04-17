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Dow Jones News
17.04.2026 15:21 Uhr
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MÄRKTE USA/Börse etwas fester erwartet - Netflix brechen ein

DJ MÄRKTE USA/Börse etwas fester erwartet - Netflix brechen ein

DOW JONES--Die US-Börsen dürften mit kleinen Kursgewinnen in den letzten Handelstag der Woche starten. Die Futures auf die großen Aktienindizes deuten eine etwas festere Eröffnung an. Stützend wirkt weiter die Hoffnung, dass die Friedensverhandlungen zwischen den USA und dem Iran bald wieder aufgenommen werden. Dies schlägt sich auch in den Ölpreisen nieder, die noch immer unter der kritischen Marke von 100 Dollar je Barrel verharren, obwohl die Straße von Hormus - und somit ein wichtiger Öltransportweg - faktisch noch immer geschlossen ist. Aktuell verbilligt sich das Barrel Brentöl um 3,7 Prozent auf 95,67 Dollar.

US-Präsident Donald Trump hat seine Erwartung bekräftigt, dass der Konflikt mit dem Iran bald enden werde. Teheran habe eingewilligt, sein hoch angereichertes Uran zu übergeben. Wenn dies zuträfe, wäre ein wesentlicher Streitpunkt zwischen den beiden Kriegsparteien beigelegt. Derweil scheint der Waffenstillstand zwischen Israel und dem Libanon bislang zu halten.

Der Dollar, der als Fluchtwährung in Krisenzeiten gilt, ist nicht gefragt. Der Dollarindex gibt um 0,1 Prozent nach. Am Anleihemarkt kommen die Renditen leicht zurück, im Zehnjahresbereich um 3 Basispunkte auf 4,28 Prozent. Der Goldpreis tendiert freundlich, gestützt von den nachgebenden Marktzinsen und dem etwas schwächeren Dollar.

Wichtige Konjunkturdaten sind für den Freitag nicht angekündigt. Unternehmensseitig hat Netflix bei der Vorlage von Geschäftszahlen einen Ausblick auf das laufende zweite Quartal vorgelegt, der an der Börse mit Enttäuschung aufgenommen wird. Auch der geplante Rücktritt des Unternehmensmitgründers Reed Hastings komme nicht gut an, sagen Marktteilnehmer. Im vorbörslichen Handel fällt die Aktie um gut 10 Prozent.

Der Kurs von Alcoa sinkt um 1,9 Prozent. Der Aluminiumkonzern hat im ersten Quartal trotz höherer Aluminiumpreise einen Umsatzrückgang verbucht und die Erwartungen des Markts verfehlt. Ursächlich war der Krieg im Iran, der zu Lieferunterbrechungen führte, so dass Aufträge von Kunden nicht bedient werden konnten. 

=== 
US-Treasuries  Rendite  +/- Tageshoch    Tagestief 
2 Jahre       3,75 -0,02    3,78      3,75 
5 Jahre       3,89 -0,03    3,93      3,89 
10 Jahre      4,28 -0,03    4,32      4,28 
 
DEVISEN     zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag Mi, 18:00 Uhr 
EUR/USD      1,1808  +0,2   0,0027     1,1781     1,1797 
EUR/JPY      187,71  +0,1   0,2300     187,48    187,6100 
EUR/CHF      0,9229  -0,0  -0,0001     0,9230     0,9218 
EUR/GBP      0,8715  +0,1   0,0007     0,8708     0,8696 
USD/JPY      158,96  -0,1  -0,2200     159,18    159,0200 
GBP/USD      1,3547  +0,2   0,0023     1,3524     1,3565 
USD/CNY      6,822  +0,0   0,0012     6,8208     6,8180 
USD/CNH      6,8201  -0,0  -0,0009     6,8210     6,8173 
AUS/USD      0,7184  +0,3   0,0024      0,716     0,7158 
Bitcoin/USD  75.830,14  +0,8   593,72    75.236,42   73.854,51 
 
ROHOEL      zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
WTI/Nymex     89,87  -5,1   -4,82      94,69 
Brent/ICE     95,67  -3,7   -3,72      99,39 
 
Metalle     zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
Gold      4.816,76  +0,6   28,98    4.787,78 
Silber       80,08  +2,1    1,67      78,41 
Platin     2.112,40  +1,3   26,49    2.085,91 
===

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/kla

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April 17, 2026 08:49 ET (12:49 GMT)

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Die Eskalation im Iran-Konflikt hat die Energiepreise mit voller Wucht nach oben getrieben. Was zunächst nach einer kurzfristigen Reaktion aussah, entwickelt sich zunehmend zu einem strukturellen Problem: Die Straße von Hormus ist blockiert, wichtige LNG- und Ölanlagen stehen still oder werden gezielt angegriffen. Eine schnelle Entspannung ist nicht in Sicht – im Gegenteil, die Lage spitzt sich weiter zu.

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