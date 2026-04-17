Lob von Prof. Dudenhöffer für den Auto-Aufsteiger Xiaomi. Er berichtet live aus China von der Rückkehr des Wachstums für BYD und den Comeback-Versuchen von BMW und Mercedes.Früher pilgerte die Welt nach Zuffenhausen und München, um die spannendsten Trends der Autowelt zu entdecken. Jetzt lädt China zur größten Autoshow der Welt, der "AUTO CHINA" in die Hauptstadt Beijing. Auch Autoexperte Professor Dudenhöffer ist vor Ort.Lidar-Sensoren, die man für das autonome Fahren braucht, kommen aus China, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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