Zum Ende einer starken Woche dürfte es für die US-Börsen am Freitag weiter aufwärtsgehen. Der Broker IG taxierte den Dow Jones Industrial rund eine Stunde vor der Startglocke 0,8 Prozent höher bei 48.961 Punkten. Der Nasdaq 100 wird trotz deutlicher Kursverluste von Netflix 0,6 Prozent im Plus bei 26.488 Zählern erwartet. Damit würde der technologielastige Index das nächste Allzeithoch erreichen, er steuert auf ein Wochenplus von mehr als fünf Prozent zu. Auch für den marktbreiten S&P 500 dürfte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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