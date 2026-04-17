Nach einem Bericht des "Handelsblatts" stellen sich das Bundesfinanzministerium und das Bundesumweltministerium bei den regierungsinternen Abstimmungen über Heizungsgesetz, die Kraftwerksstrategie, die EEG-Novelle, das Netzpaket und den Bundesbedarfsplan quer. Die energiepolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion hält die vorliegenden Entwürfe für nicht einigungsfähig, da sie auch dem Koalitionsvertrag widersprechen. Der BDEW mahnt zu Eile, nicht nur bei der Verabschiedung, sondern auch besonders beim Netzausbau. Das erste Quartal 2026 ist schon einige Tage vorüber. Einen Gesetzentwurf für ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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