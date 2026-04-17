Teheran - Nach wochenlanger Blockade wegen des Iran-Kriegs will die Staatsführung in Teheran die Strasse von Hormus wieder für die Durchfahrt von Öltankern und Handelsschiffen öffnen. Umgekehrt will die USA aber ihre eigene Seeblockade aufrechterhalten, die nur Schiffe mit einem Start- oder Zielhafen im Iran betrifft, wie Präsident Donald Trump betonte. Irans Aussenminister Abbas Araghtschi erklärte auf X, Handelsschiffe könnten während der verbleibenden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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