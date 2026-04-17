© Foto: Dall-ETesla, Amazon, Netflix und Thyssenkrupp: Die wichtigsten Analysten-Updates im Überblick.Barclays stuft Tesla auf "Equal Weight" Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Tesla auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 360 US-Dollar belassen. Der Elektroautobauer wolle seine geplante Chip-Fabrik Terafab mit Lichtgeschwindigkeit hochfahren, schrieb Dan Levy in einer am Freitag vorliegenden Studie. Es werde bereits Halbleiterausrüstung bestellt, wobei es bei vielen Teilen Lieferschwierigkeiten geben dürfte. Barclays stuft Amazon auf "Overweight" Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Amazon auf "Overweight" mit einem Kursziel von 300 US-Dollar belassen. …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE