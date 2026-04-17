Der einstige Börsenliebling Beyond Meat steht mit dem Rücken zur Wand. Zwar feiert die Aktie am Freitag einen massiven Kurssprung von über 22 %, doch der Grund zur Freude ist getrübt. Während ein neuer Vertriebsdeal in New York für kurzzeitige Euphorie sorgt, kämpft das Unternehmen verzweifelt gegen den Rauswurf von der Börse. Die Aktie notiert trotz der Rallye weiterhin gefährlich nahe an der psychologischen Ein-Dollar-Marke.Protein-Drinks ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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