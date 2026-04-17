New York/London - Meldungen über eine freie Fahrt von Handelsschiffen durch die Strasse von Hormus haben einen Einbruch der Ölpreise ausgelöst. Ein Barrel (159 Liter) Rohöl der Nordseesorte Brent mit Lieferung im Juni kostet am Freitag 87,20 US-Dollar. Das sind mehr als 12 Prozent weniger als am Vortag. Einen ähnlich starken Einbruch gab es auch beim Preis für Rohöl aus den USA. Hier fiel die Notierung für Öl der Sorte WTI mit Lieferung im Mai um ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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