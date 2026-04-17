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17.04.2026 18:33 Uhr
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PTA-Adhoc: Wacker Chemie AG: WACKER rechnet für das 1. Quartal 2026 aufgrund von Vorzieheffekten mit EBITDA über den Markterwartungen - EBITDA-Prognose für das Gesamtjahr unverändert

DJ PTA-Adhoc: Wacker Chemie AG: WACKER rechnet für das 1. Quartal 2026 aufgrund von Vorzieheffekten mit EBITDA über den Markterwartungen - EBITDA-Prognose für das Gesamtjahr unverändert

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Quartal

Wacker Chemie AG: WACKER rechnet für das 1. Quartal 2026 aufgrund von Vorzieheffekten mit EBITDA über den Markterwartungen

EBITDA-Prognose für das Gesamtjahr unverändert

München (pta000/17.04.2026/18:00 UTC+2)

München - Die Wacker Chemie AG erwartet für das 1. Quartal 2026 ein Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von etwa 173 Mio. EUR bei einem Umsatz von etwa 1,41 Mrd. EUR. Damit wird das EBITDA voraussichtlich über den kommunizierten Erwartungen des Unternehmens für das 1. Quartal (140 bis 160 Mio. EUR) wie auch über den durchschnittlichen aktuellen Markterwartungen von 146 Mio. EUR (Quelle: Vara Research, 16.04.2026) liegen.

Gründe für den Anstieg des EBITDA im 1. Quartal sind vor allem vorgezogene Kundenbestellungen aufgrund des Konflikts im Nahen Osten. Angesichts der weiterhin bestehenden Unsicherheiten und des volatilen Auftragseingangs bleibt die EBITDA-Prognose für das Gesamtjahr unverändert in der Spanne von 550 bis 700 Mio. EUR.

Beim Umsatz rechnet WACKER nun für das Gesamtjahr mit einem Wachstum im hohen einstelligen Prozentbereich (bisherige Prognose: niedriger einstelliger Prozentbereich). Ursächlich hierfür ist die Weitergabe gestiegener Rohstoff- und Energiepreise an Kunden aufgrund des Konflikts im Nahen Osten.

WACKER wird seine Zahlen zum 1. Quartal am 29.04.2026 veröffentlichen.

(Ende)

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Aussender:      Wacker Chemie AG 
           Gisela-Stein-Straße 1 
           81671 München 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Jörg Hoffmann 
Tel.:         +49 89-6279-1633 
E-Mail:        investor.relations@wacker.com 
Website:       www.wacker.com 
ISIN(s):       DE000WCH8881 (Aktie) 
Börse(n):       Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, 
           Stuttgart, Tradegate BSX

[ source: https://www.pressetext.com/news/1776441600189 ]

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April 17, 2026 12:00 ET (16:00 GMT)

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