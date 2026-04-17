Zürich - Die Nachricht der Öffnung der Seestrasse von Hormus hat am Freitag die Kurse an den Aktienmärkten in der Schweiz und den weiteren Handelsplätzen anziehen lassen. Gleichzeitig sanken die Ölpreise deutlich. Der Schweizer Leitindex SMI schloss erstmals seit Anfang März wieder über 13'400 Punkten. Irans Aussenminister Abbas Araghtschi teilte am Freitagnachmittag mit, Öltanker und Handelsschiffe könnten während der verbleibenden Waffenruhe, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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