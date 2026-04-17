Paris/London/Zürich - Die Nachricht von der Öffnung der Strasse von Hormus hat am Freitagnachmittag am Aktienmarkt die Kurse in die Höhe schnellen lassen. Der US-Iran-Konflikt verliert etwas an Schärfe. Durch die Meerenge verläuft eine wichtige Handelsroute für die Weltwirtschaft, die wegen des Iran-Kriegs zuletzt weitgehend blockiert war. Die Strasse von Hormus «wird für die verbleibende Dauer des Waffenstillstands für alle Handelsschiffe vollständig ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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