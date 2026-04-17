Unterföhring, 17.April 2026 (ots) -
Neu im Mai auf Sky und WOW
Serien, Shows und Dokumentationen
A Plan to Kill S1 (4.5.)
Inside FBI - Die härtesten Fälle S5 (6.5.)
Boston Blue S1 (6.5.)
The Blacklist (SVOD only) S9 & S10 (7.5.)
Counting Crows: Chronik einer Kultband (8.5.)
Kindermusik: Zwischen Kunst und Klicks (8.5.)
Wetterwahnsinn weltweit S5 (13.5.)
The Boston Strangler: Unheard Confession (14.5.)
Ein Sommer in Italien - Die WM 1990 - Sky Original (15.5.)
Nationalparks - Geschützte Naturwunder S1 (17.5.)
Life Below Zero S7 (18.5.)
Die Freeway-Killer: Drei Serientäter, ein Muster. S1 (21.5.)
Ralf & Étienne: Wir sagen Ja! - Sky Original (21.5.)
Benetton Formula (22.5.)
Deadly 60 - Die gefährlichsten Tiere der Welt S6 (22.5.)
Chicago Fire S14 (25.5.)
Chicago Med S11 (25.5.)
Geheimakte Nazi-Wissenschaft S1 (26.5.)
Matlock S2 (30.5.)
Sonderprogrammierung: 100. Geburtstag David Attenborough (ab 8.5.)
Filme
The Negotiator (1.5.)
The Dogs (2.5.)
The Smashing Machine (8.5.)
The Bad Shepherd (9.5.)
Black Phone 2 (15.5.)
Bugonia (16.5.)
Wicked - Teil 2 (22.5.)
Gabby's Dollhouse: Der Film (23.5.)
The Strangers: Chapter 2 (28.5.)
Die Schule der magischen Tiere 4 (29.5.)
Pressekontakt:
Kontakt für Medien:
Thomas Schöffner
Content PR
Thomas.Schöffner@sky.de
Kontakt für Fotomaterial:
Bilder.Presse@sky.de
Oder direkt über das Fotoweb: https://picturemedia.sky.de
Original-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/6257797
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