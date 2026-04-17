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SBF legt vorläufige Zahlen für 2025 vor -
Umsatz wie erwartet; EBITDA steigt deutlich, bleibt aber unter Prognose
Leipzig, 17. April 2026 - Die SBF AG (ISIN: DE000A2AAE22; WKN: A2AAE2, kurz "SBF"), ein börsennotierter Spezialist für innovative Lösungen in den Bereichen Schienenfahrzeuge, Beleuchtung, Elektromechanik und Sensorik, legt vorläufige Umsatz- und Ergebniszahlen für das Geschäftsjahr 2025 vor. Der Umsatz liegt mit rund 40,7 Mio. Euro (2024: 47,2 Mio. Euro) innerhalb der zuletzt prognostizierten Bandbreite von 39 bis 41 Mio. Euro. Das vorläufige EBITDA erreicht 1,04 Mio. Euro (2024: 0,6 Mio. Euro) und liegt damit unter der Spanne von 1,7 bis 2,1 Mio. Euro. Die finalen Zahlen wird die Gesellschaft Ende April veröffentlichen.
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|SBF AG
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|04316 Leipzig
|Deutschland
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|info@sbf-ag.com
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|ISIN:
|DE000A2AAE22
|WKN:
|A2AAE2
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