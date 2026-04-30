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SBF AG veröffentlicht Geschäftsbericht und bestätigt vorläufige Zahlen für 2025
Im Geschäftsfeld "Sensortechnologie und Elektromechanik" bewegte sich SBF 2025 in einem wachsenden, zugleich aber volatilen Marktumfeld. Die AMS Software & Elektronik GmbH erzielte Umsatzerlöse von 12,7 Mio. Euro (Vorjahr: 14,9 Mio. Euro), da Kundenabrufe teilweise geringer ausfielen als erwartet. Fortschritte bei der Integration des im Jahr 2024 erworbenen Unternehmens sowie Synergien in Einkauf, Projektsteuerung, Digitalisierung und Produktion trugen dazu bei, dass das EBITDA mit 1,5 Mio. Euro die Erwartungen übertraf (Vorjahr: EUR
-0,8 million).
Gestärkte Ausgangsbasis für 2026 mit operativen und strukturellen Optimierungen
Ergänzend zur Entwicklung in den Geschäftsbereichen hat SBF im Berichtsjahr 2025 zentrale konzernweite Maßnahmen zur strukturellen und operativen Weiterentwicklung umgesetzt. Dazu gehörten Effizienzsteigerungen, die Optimierung von Produktionskapazitäten sowie die Weiterentwicklung des Standorts Budweis (Tschechien). Dort wurden die Fertigungsanlagen so ausgebaut, dass künftig für alle Geschäftsbereiche mechanische Fertigungen sowie elektronische und mechanische Montage aus einer Hand erbracht werden können.
Der Geschäftsbericht 2025 ist auf der Website der Gesellschaft zum Download verfügbar: https://www.sbf-ag.com/investor-relations/finanzpublikationen/
Über die SBF-Gruppe:
Die börsennotierte SBF-Gruppe ist ein Spezialist für innovative Lösungen in den Bereichen Schienenfahrzeuge, Beleuchtung, Elektromechanik und Sensorik. In der Unternehmensgruppe bündeln hochspezialisierte und in ihren Bereichen führende Hidden Champions ihre Expertise. Mit einem hochwertigen und zukunftsweisenden Produkt- und Service-Portfolio profitiert SBF von den Megatrends Mobilität, Klimaschutz, Automatisierung und Digitalisierung.
Im Geschäftsfeld "Schienenfahrzeuge" beliefert der Tier-1-Systemlieferant und Entwicklungspartner die weltweit führenden Schienenfahrzeughersteller mit komplexen Interior-, Decken- und Beleuchtungssystemen "Made in Germany". Das Geschäftsfeld "Öffentliche und Industrielle Beleuchtung" umfasst intelligente und maßgeschneiderte LED-Systeme zur effizienten Beleuchtung für industrielle, kommunale und infrastrukturelle Projekte. Zudem werden im Geschäftsfeld "Sensortechnologie und Elektromechanik" zukunftsweisende Komponenten und Software für elektromechanische Produkte wie Platinen, Sensoren und Kommunikationstechnologie entwickelt und produziert.
Weitere Informationen unter https://www.sbf-ag.com.
Unternehmenskontakt:
SBF AG
Der Vorstand
Zaucheweg 4
04316 Leipzig
Tel: +49 (0)341 65235 894
E-Mail: info@sbf-ag.com
Pressekontakt:
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Borselstraße 20
22765 Hamburg
Tel: +49 (0)40 60 91 86 70
E-Mail: sbf@kirchhoff.de
30.04.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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2319668 30.04.2026 CET/CEST