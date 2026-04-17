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WKN: WCH888 | ISIN: DE000WCH8881 | Ticker-Symbol: WCH
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17.04.26 | 17:35
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Chemie
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Dow Jones News
17.04.2026 23:09 Uhr
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NACHBÖRSE/XDAX -2,4% auf 24.133 Pkt - Wacker Chemie gesucht

DJ NACHBÖRSE/XDAX -2,4% auf 24.133 Pkt - Wacker Chemie gesucht

DOW JONES--Zum Wochenausklang sind im nachbörslichen Handel die Aktien von Wacker Chemie gefragt. Wacker Chemie hat im ersten Quartal 2026 von vorgezogenen Kundenbestellungen angesichts des Iran-Kriegs profitiert und seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr angehoben. Das EBITDA liegt laut Wacker voraussichtlich bei etwa 173 Millionen Euro und damit übertraf Wacker Chemie die eigene Prognose von 140 bis 160 Millionen Euro. Der Umsatz belief sich auf rund 1,41 Milliarden Euro. Wegen der anhaltenden Unsicherheiten und schwankender Auftragseingänge behält das Unternehmen seine EBITDA-Prognose für das Gesamtjahr bei, erhöhte aber die Umsatzschätzung. Grund dafür ist, dass der Konzern höhere Rohstoff- und Energiepreise infolge des Nahost-Konflikts an die Kunden weitergibt. Auf Tradegate klettert die Aktie um 2,9 Prozent. 

XDAX*    DAX     Veränderung 
22.15 Uhr  17.30 Uhr 
 
24.133    24.691    -2,3% 
===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cbr

(END) Dow Jones Newswires

April 17, 2026 16:37 ET (20:37 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
Energiepreisschock - Diese 3 Werte könnten langfristig abräumen!
Die Eskalation im Iran-Konflikt hat die Energiepreise mit voller Wucht nach oben getrieben. Was zunächst nach einer kurzfristigen Reaktion aussah, entwickelt sich zunehmend zu einem strukturellen Problem: Die Straße von Hormus ist blockiert, wichtige LNG- und Ölanlagen stehen still oder werden gezielt angegriffen. Eine schnelle Entspannung ist nicht in Sicht – im Gegenteil, die Lage spitzt sich weiter zu.

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