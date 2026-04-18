ZenaTech stärkt wiederkehrende Umsätze durch Ausbau des Software-as-a-Service-Geschäfts im öffentlichen Sektor

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ZenaTech treibt seine Expansion im Softwaregeschäft weiter voran und setzt dabei gezielt auf planbare Einnahmen. Das Unternehmen hat alle wesentlichen Vermögenswerte von NOW Solutions Inc. übernommen, einem etablierten Anbieter von HR- und Lohnabrechnungssoftware mit Sitz in Texas. Der Kundenstamm umfasst unter anderem Schulen, Krankenhäuser sowie staatliche und kommunale Einrichtungen in den USA und Kanada.

Die Transaktion erfolgte im Rahmen eines Insolvenzverfahrens nach US-Recht. Für ZenaTech eröffnet sich damit der Zugang zu langjährigen Kundenbeziehungen und stabilen, wiederkehrenden Umsätzen. Gleichzeitig stärkt das Unternehmen sein Enterprise-SaaS-Segment und erweitert sein Portfolio an Softwarelösungen gezielt um etablierte Marken und Anwendungen. NOW Solutions adressiert insbesondere mittelgroße Organisationen mit 1.000 bis 20.000 Mitarbeitern - ein Segment, das häufig weniger stark im Fokus großer Anbieter steht.

Zugang zu neuen Kundengruppen als Wachstumstreiber

Die Übernahme zielt darauf ab, die Marktposition im SaaS-Bereich zu verbreitern und die Qualität der Erlösbasis zu erhöhen. Durch die Integration eines etablierten Anbieters mit langjährigen Kundenbeziehungen wird das bestehende Geschäft gestärkt und gleichzeitig der Kundenstamm erweitert. Besonders relevant ist der Zugang zu einer breiten Klientel aus dem staatlichen und öffentlichen Sektor. Da es sich hierbei vielfach um langfristige Kundenbeziehungen handelt, entsteht eine verlässliche Einnahmebasis und damit eine Grundlage für nachhaltiges Wachstum.

Etablierte HR-Software als solide Basis

NOW Solutions bietet Lösungen für Personalverwaltung und Lohnabrechnung, die Unternehmen bei der Optimierung ihrer internen Abläufe unterstützen. Im Zentrum steht die webbasierte Plattform emPath, die zentrale Funktionen wie Gehaltsabrechnung, Kompetenzmanagement, Abwesenheitsverwaltung, Leistungsbeurteilung und Personalanalyse in einem System bündelt.

Darüber hinaus ermöglicht die Plattform Self-Service-Funktionen für Mitarbeiter, wodurch sich administrative Prozesse vereinfachen und der Aufwand reduzieren lässt. Unternehmen erhalten so einen effizienteren Zugriff auf zentrale HR-Prozesse und -daten.

Wachsender Markt mit klar definiertem Zielsegment

Der Markt für HRIS-Software hat ein Volumen von über 12 Milliarden Dollar erreicht und wächst laut Verified Market Reports jährlich um 8,5%. Treiber dieser Entwicklung sind zunehmende regulatorische Anforderungen sowie ein steigender Bedarf an strukturiertem Personalmanagement.

Viele Anbieter konzentrieren sich auf Großunternehmen mit sehr großen Belegschaften. Gleichzeitig besteht ein klar adressierbarer Markt im Segment von Unternehmen mit 1.000 bis 20.000 Mitarbeitern. In diesem Bereich können spezialisierte Anbieter zuverlässige und regelkonforme Lösungen mit kontinuierlichem Service bereitstellen. Für ZenaTech eröffnet sich damit ein attraktives Wachstumsfeld innerhalb eines expandierenden Gesamtmarktes.

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Zena Tech

Land: Canada, Toronto

ISIN: CA98936T2083

WKN: A40HQQ

https://www.zenatech.com

Quellen:

https://www.boersennews.de/nachrichten/meldungen/irw-news/irw-news-zenatech-inc-zenatech-erweitert-mit-der-uebernahme-der-firma-now-solutions-inc-sein-saas-geschaeft-fuer-unternehmen-auf-kunden-im-staatlichen-und-oeffentlichen-bereich-und-staerkt-damit-das-wachstum-bei-den-wiederkehrenden-umsaetzen/5108309/vvvvv

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Enthaltene Werte: CA98936T2083