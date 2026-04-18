Nachdem der Kurs der Renk-Aktie zuletzt unter Druck geraten war und eine Korrekturphase durchlaufen hatte, zeigte sich gestern eine Gegenbewegung von rund +4%. Vom lokalen Tief sind es sogar über +22%. Die Erholung bringt neues Momentum in den Chart, nachdem wichtige Unterstützungen verteidigt werden konnten. Wie es für den Preis der Aktie weitergehen könnte, zeigt die folgende Chartanalyse. Chartanalyse zur Renk-Aktie Die Renk-Aktie befindet sich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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